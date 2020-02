Xbox One: la mise à jour de février est arrivée et apporte la nouvelle interface!

L’attente est terminée! Après avoir passé un bon moment à tester, la mise à jour de février de la Xbox One est arrivée. La meilleure chose est que vous y trouverez la nouvelle interface de la console Microsoft.

Comme indiqué par le site officiel de support Xbox, la nouvelle mise à jour pour Xbox One est désormais disponible en téléchargement. Il s’agit d’une mise à jour qui apporte plusieurs changements et améliorations que la communauté recevra à bras ouverts.

Sans aucun doute, le changement le plus important est qu’avec cette mise à jour, la nouvelle interface Xbox est sortie. Cette refonte vise à rendre la page d’accueil plus réactive et à permettre aux joueurs d’accéder plus rapidement à leur contenu préféré.

Il convient de mentionner que la nouvelle interface comprend également une certaine flexibilité et personnalisation, afin que les joueurs puissent ajouter des lignes de leur contenu préféré. En outre, certains seront dédiés au Xbox Game Pass, à Mixer et à la boutique Xbox.

Vous pouvez voir à quoi cela ressemble ensuite:

Il y a plus de nouvelles en plus de la nouvelle interface Xbox One

Selon des informations officielles, la mise à jour de février apportera également d’autres nouvelles. Par exemple, il vous permettra de regrouper votre contenu pour en faciliter la recherche. De plus, il y aura des icônes spéciales dans les démos pour les différencier plus facilement des jeux complets.

De plus, la nouvelle mise à jour pour Xbox One inclut la possibilité d’afficher des images GIF animées et envoyées à partir de l’application mobile Xbox. Ce contenu peut être ouvert en plein écran.

Enfin, la mise à jour apportera d’autres améliorations qui amélioreront l’expérience Xbox One. Par exemple, il y aura des améliorations dans l’affichage de Mixer, plus vous pouvez changer l’emplacement des notifications. Il y aura également un système qui suggérera des moyens de libérer de l’espace pour installer les jeux que vous voulez tant essayer.

Comment télécharger la nouvelle mise à jour pour Xbox One?

Tout sonne bien, non? C’est pourquoi nous sommes sûrs que vous mourrez d’envie d’installer la nouvelle mise à jour pour Xbox One.

Si c’est le cas, vous devez savoir qu’il est probable qu’il n’apparaisse toujours pas sur votre console, mais vous avez la possibilité de le trouver pour l’avoir. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes

Appuyez sur le bouton Xbox et sélectionnez Système, puis allez dans Paramètres

Sélectionnez Système et accédez à l’option Mises à jour et téléchargements

Là, sélectionnez l’option Mise à jour de la console disponible.

