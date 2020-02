Xbox pense qu’Amazon et Google sont les principaux rivaux à battre

La concurrence entre Nintendo, Sony et Microsoft a prévalu pendant 3 longues générations et est sur le point de s’étendre à une autre d’ici la fin de 2020. Cependant, ces dernières années l’industrie a trop changé, principalement en raison de l’arrivée d’une nouvelle proposition: jeux en streaming. Cela a conduit à d’autres puissances technologiques, dont l’intervention était peu probable dans le passé, entrer pleinement dans le monde des jeux vidéo.

GooglePar exemple, Stadia a été lancé l’année dernière dans l’espoir de devenir la référence des plateformes de jeux vidéo en streaming. AmazonD’un autre côté, il n’a toujours pas de service actif, mais c’est un secret de polichinelle qui travaille déjà sur sa propre proposition. Bien sûr, l’entrée de ces entreprises a complètement changé la bataille. Tel a été le changement, Xbox vise leurs meilleures armes aux nouveaux concurrentspas Sony ou Nintendo.

Voici ce que Phil Spencer, chef de la division Xbox, a déclaré dans une interview à Protocol: “Quand nous parlons de Nintendo et de Sony, nous les respectons beaucoup, mais nous voyons Amazon et Google comme les principaux concurrents à l’avenir. Ce n’est pas manquer de respect à Nintendo et à Sony, mais les sociétés de jeux traditionnels sont quelque peu déplacées. “

Microsoft souhaite proposer des jeux vidéo au plus grand nombre de personnes possible

Le directeur estime que Sony et Nintendo pourraient essayer de «recréer» la technologie Azure, mais c’est quelque chose qui prend trop de temps et un investissement de plusieurs millions de dollars. N’oubliez pas, en plus, que Sony a déjà son propre service depuis des années, PlayStation Now; cependant, ils ne disposent pas d’une infrastructure aussi robuste que les services Web Azure, Google Cloud et Amazon susmentionnés.

Pour conclure, Spencer a noté que l’objectif n’est pas de se concentrer sur le nombre de consoles vendues, mais sur amener les jeux vidéo au maximum de personnes: “Je ne veux pas me battre pour des formats avec ces gars-là, alors qu’Amazon et Google se concentrent sur la façon de proposer des jeux vidéo à 7 000 millions de personnes dans le monde. Au final, c’est l’objectif.”

👇 Plus en hypertexte