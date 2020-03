Xbox permet aux chefs de studio de passer des appels de travail sur le coronavirus

Le bras des jeux de Microsoft Xbox a déclaré qu’il soutenait ses studios dans les décisions qu’ils prenaient au sujet de la pandémie de coronavirus COVID-19.

Dans un communiqué, le chef de Xbox Games Studios Matt Booty (photo) a déclaré que les développeurs étaient confrontés à des défis uniques alors que de plus en plus de tenues passent au travail à domicile. Cela fait partie de la stratégie visant à ralentir la propagation du coronavirus.

L’exécutif a déclaré que chaque studio étant confronté à ses propres problèmes, les patrons sont autorisés à faire leurs propres appels pour savoir ce qui leur convient le mieux.

“Nous savons que le jeu connecte les gens pendant les périodes de distanciation sociale, et nous nous engageons à fournir des jeux Xbox Game Studios de la plus haute qualité à notre communauté mondiale de joueurs”, a écrit Booty.

“Dans le même temps, la santé et la sécurité de nos équipes de développement Xbox Game Studios est notre priorité absolue. Chaque studio est confronté à des défis et des contraintes uniques en fonction de son emplacement particulier, et bon nombre de nos partenaires de développement externes dans le monde sont également affectés.” Nous aidons nos chefs de studio à prendre les bonnes décisions pour leurs équipes et leurs matchs individuels pendant cette période difficile. »

Le studio propriétaire de Xbox 343 Industries a déjà déclaré qu’il était passé au travail à domicile, rejoignant de nombreuses entreprises faisant de même. La firme a déclaré que ce personnel faisait de son mieux pour s’assurer que Halo Infinite sortait à temps.