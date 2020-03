Xbox propose du contenu éducatif gratuit pour Minecraft face à la crise de COVID-19

Dans un message à la communauté, Phil Spencer réaffirme sa confiance dans le rôle éducatif des jeux vidéo.

Au milieu ducrise sanitaire mondialedérivé de la propagation decoronavirus COVID-19, les jeux vidéo sont une excellente option comme activité de divertissement pour rester à la maison, mais qu’en est-il de votre rôle en tant queélément éducatif?

À plusieurs reprises, j’ai exprimé que les jeux vidéo ont aujourd’hui une puissance incroyable plus que jamais. Je réaffirme ma position Philip Spencer, Head of XboxAujourd’huiPhil SpencerIl a publié une déclaration sur le blog officiel Xbox pour exprimer la solidarité de son entreprise dans cette situation, ce qui reflète unenouvelle initiativeavec laquelleXboxa l’intention de portercontenu éducatif pour tous les enfants qui, en raison de la crise, ont dû rester à la maison et sans coursces jours-ci. “À plusieurs reprises, j’ai exprimé que les jeux vidéo ont un pouvoir incroyable pour unir les gens, les divertir, les inspirer et les connecter. Face aux circonstances dans lesquelles nous vivons, aujourd’hui plus que jamais je réaffirme ma position”, a déclaré Phil Spencer, chef de division. Xbox au sein de Microsoft.

Spencer a annoncé dans la déclaration qu’unnouvelle catégorie d’éducationauMarketplaceMinecraft avec accès àcontenu éducatif gratuitque les joueurs et leurs parents peuvent télécharger. Ce contenu permettra aux enfants d’explorer la Station spatiale internationale en collaboration avec la NASA, ils peuvent également apprendre à coder un robot, visiter des lieux emblématiques de Washington DC, construire des objets fractals 3D, en apprendre davantage sur les biologistes marins et bien plus encore. .

Tous ces contenus gratuits serontdisponible à partir d’aujourd’hui jusqu’au 30 juindans Minecraft.

Enfin, Spencer a également rappelé qu’étant donné la situation dans laquelle de nombreuses personnes se tournent vers les jeux vidéo en temps de crise, les parentssystème de configuration familialeafin qu’ils puissent contrôler le temps que leurs enfants passent devant la télévision et aussi les garder en sécurité dans les environnements en ligne. De même, des fonctions telles queCopiloteIls aideront les nouveaux utilisateurs à découvrir divers jeux vidéo avec l’aide de joueurs plus expérimentés.

Dans d’autres nouvelles connexes, Xbox Live a enregistré des niveaux de demande très élevés ces jours-ci et en Pologne, ils ont ouvert un serveur Minecraft public qui récompense les joueurs les plus créatifs.

