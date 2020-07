Xbox Series X, la nouvelle console Microsoft, annonce officiellement la date de lancement de ses jeux

Annonces :

Microsoft Il a confirmé la date et l’heure de son événement de présentation très attendu au Summer Game Fest. Ce sera le 23 juillet prochain à 18h00 (heure péninsulaire) que les Redmond dévoileront leurs plans avec Xbox Series X, les jeux exclusifs de votre nouvelle console et la surprise occasionnelle.

La société n’a pas précisé quel type de contenu nous verrons lors de l’événement. Espérons que la Xbox Series X sera le principal protagoniste, ajoutant peut-être de nouvelles fonctionnalités concernant ses spécifications et sa puissance. Bien sûr, les jeux auront également leur place, occupant ainsi l’un des espaces les plus attendus pour les joueurs.

En référence au catalogue Xbox Series X, c’est un mystère que Microsoft prépare. On sait que Halo Infinite, Hellblade 2 ou le nouveau Obliger Ils auront leur place dans la conférence, mais d’autres franchises d’une importance énorme ont également été évoquées il y a quelques semaines. Divers initiés assurent que fable et Perfect Dark font partie des surprises que le Redmond préparerait pour ses utilisateurs, le retour de deux des franchises les plus appréciées qui reviendraient avec style. D’autres rumeurs pointent également la présence de titres tiers, montrant le potentiel de la série X.

Enfin et surtout face à d’éventuelles annonces de Microsoft, la société aurait un atout dans sa manche. Rien de plus et rien de moins que la Xbox Series S, une console beaucoup moins chère que la série X, un peu moins puissante, devenant le point de départ pour tous les utilisateurs qui souhaitent faire le saut vers la nouvelle génération sans avoir la résolution 4K en priorité.