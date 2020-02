Xbox Series X: le Xbox Game Pass fonctionnera-t-il sur la nouvelle console?

Ce matin, Phil Spencer et l’équipe Xbox nous ont surpris en partageant des nouvelles de la Xbox Series X, la prochaine console de Microsoft. Parmi les détails qui ont été partagés, il y avait des détails sur le Xbox Game Pass et sa compatibilité avec la console de nouvelle génération.

Dans un article sur Xbox Wire, Microsoft a confirmé que Xbox Game Pass, son service d’abonnement, servira sur Xbox Series X. Cela signifie que vous pouvez en profiter pour jouer à des jeux attendus comme Halo Infinite depuis sa sortie.

«En plus de vous permettre de jouer aux titres de toutes les générations de consoles, Xbox Game Pass continuera de vous offrir nos meilleurs titres dès son lancement, y compris Halo Infinite. Nous sommes ravis de vous voir, ainsi que des millions d’autres joueurs, explorer la bibliothèque de jeux Xbox Game Pass et profiter des fabuleux titres tout en vous aventurant dans vos sagas préférées ou en découvrant des jeux totalement nouveaux », explique la publication Xbox Wire.

Comme vous le savez, Xbox Game Pass se compose principalement de jeux pour Xbox One et dans son catalogue, il existe également plusieurs jeux pour Xbox 360 et Xbox.

Ce qui précède ne changera pas avec la première de la Xbox Series X, donc Microsoft s’efforce d’être rétrocompatible et vous pouvez en profiter dans votre console de nouvelle génération avec plusieurs améliorations.

Xbox Series X: la prochaine génération de Xbox

La Xbox Series X cherche à faire passer la compatibilité descendante à un autre niveau

Comme nous vous l’avons dit, dans ce post, Phil Spencer et l’équipe Xbox ont également parlé de la rétrocompatibilité de la Xbox Series X.

Là, ils ont clairement indiqué que la prochaine console Xbox sera rétrocompatible avec toutes les générations Xbox. En d’autres termes, vous pouvez jouer à des jeux pour Xbox Series X, Xbox One, Xbox 360 et Xbox.

Mais ce n’est pas tout: Microsoft veut ramener la compatibilité ascendante à un autre niveau en offrant une meilleure expérience dans les jeux classiques. En fait, ils promettent que vous pouvez les lire avec la meilleure fréquence d’images par seconde; temps de chargement réduits, ainsi qu’une résolution et des graphiques améliorés.

Au cas où vous l’auriez manqué: a annulé un jeu Star Wars pour Xbox Series X

Quelque chose d’impressionnant est que ces améliorations seront possibles sans qu’un studio de développement n’ait à mettre la main sur les jeux.

Cerise sur le gâteau, nous avons que la compatibilité descendante de la Xbox Series X ne se limitera pas aux jeux. Ce qui se passe, c’est que Phil Spencer a confirmé que la console Xbox de nouvelle génération sera compatible avec tous les accessoires Xbox One.

Et vous, pensez-vous que le Xbox Game Pass sera l’une des principales attractions de la Xbox Series X? Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans la rétrocompatibilité de la nouvelle console? Dites-le nous dans les commentaires.

La Xbox Series X devrait sortir fin 2020. Vous pouvez en savoir plus sur la console Microsoft de nouvelle génération en cliquant ici.

