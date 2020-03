Xbox Series X: Microsoft dévoile les spécifications techniques de la console

Comme promis, Microsoft a dévoilé plus de détails sur la Xbox Series X. A cette occasion, les spécifications techniques de la console nouvelle génération ont finalement été présentées. Pour cette raison, nous connaissons déjà la véritable puissance du système, définie comme «la Xbox la plus puissante».

Microsoft a travaillé à redéfinir la notion de «puissance» par rapport aux générations passées, où ce paramètre était surtout défini dans l’innovation graphique. Cependant, cela changera avec la Xbox Series X, qui offrira une fidélité visuelle élevée, mais aussi de meilleures performances en termes de taux de fps.

L’incroyable puissance de la Xbox Series X

En raison de ce qui précède, l’objectif de la Xbox Series X est d’offrir des jeux en 4K et 60 fps. Il offrira également une fréquence d’images par seconde de 120 ips pour les jeux qui en ont besoin, comme les jeux compétitifs.

Pour cette raison, Microsoft s’est associé à AMD pour doter la console de 8 cœurs de processeur AMD Zen 2 et d’un GPU de classe RDNA 2. Les architectures permettront de créer des titres plus immersifs et réalistes, ainsi que d’utiliser un écosystème DirectX de nouvelle génération.

«La Xbox Series X est le plus grand saut générationnel en matière de SOC (système sur puce) et de conception d’API que nous ayons jamais réalisé avec Microsoft. C’est vraiment un honneur pour AMD de se voir confier ce travail par Microsoft », a déclaré Sébastien Nussbaum, vice-président d’AMD.

Les spécifications techniques de la console confirment qu’elle aura un lecteur optique Blu-Ray UHD 4K et un stockage interne de 1 To composé d’un SSD NVME personnalisé.

De plus, il est révélé qu’il y aura en effet du stockage extensible avec des cartes de 1 To ainsi que des disques durs de même capacité pour le stockage externe. Ainsi, il y aura plusieurs options pour augmenter l’espace total de la console et ne pas vous soucier de l’installation de vos jeux.

Le système offrira 16 Go de mémoire GDDR6, tandis que pour son processeur personnalisé, les 12 Teraflops sont reconfirmés. Ci-dessous je vous laisse une image avec tous les détails techniques:

La Xbox Series X est conçue pour la vitesse et les performances avec 12 TFLOPS de puissance de traitement et de compatibilité pour 4 générations de jeux. #PowerYourDreams pic.twitter.com/QiDS94G3An

– Xbox (@Xbox) 16 mars 2020

«Alors que la Xbox Series X offrira une énorme augmentation des performances du GPU et continuera de redéfinir l’évolution des derniers graphiques avec de nouvelles capacités comme le lancer de rayons accéléré par le matériel. Nous pensons que cette génération ne sera pas définie simplement par des graphismes ou une résolution “, a déclaré Jason Ronald, directeur de la gestion des produits pour la Xbox Series X.

Le lancement de la Xbox Series X est prévu pour plus tard cette année. Retrouvez toutes les actualités liées à la console nouvelle génération sur cette page.

.