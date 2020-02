Xbox Series X Unleashed New Info: Teraflops, Smart Delivery, Plus Plus

La Xbox Series X a une tonne de fonctionnalités sophistiquées (Crédit: Microsoft)

La Xbox Series X devrait frapper cette saison des fêtes, donc Microsoft se prépare à commencer sa promotion. Tout d’abord, nous avons besoin de détails sur ses spécifications. Plus tôt dans la journée (24 février), Phil Spencer a publié un article intitulé «Que pouvez-vous attendre de la prochaine génération de jeux», proposant toutes les choses liées à la livraison intelligente à tous les téraflops que vous pouvez souhaiter.

Les spécifications incluent les derniers Zen 2 et RDNA 2 et 12 téraflops de GPU (Graphics Processing Unit) d’AMD, ainsi qu’un nouveau SSD (SSD). Cela signifie que la Xbox Series X doublera la puissance de la Xbox One X et huit fois plus que la Xbox One initiale.

D’autres fonctionnalités telles que l’ombrage à taux variable (VRS) permettront aux développeurs de «hiérarchiser les effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants» pour augmenter la résolution et maintenir la fréquence d’images stable. Un autre vient du Directx Raytracing pour créer des environnements plus réalistes. Raytracing a récemment été un sujet brûlant pour les jeux sur PC et il semble qu’il le sera également pour les consoles. Pour clarifier ce que c’est, cela se résume à une technique de rendu qui rendra les jeux encore plus beaux.

Le résumé rapide est quelque chose dont nous avons déjà parlé. La série X vous permettra de suspendre plusieurs jeux pour passer à ce que vous voulez presque instantanément, vous aurez donc moins de temps d’attente et plus de temps de jeu.

La fonctionnalité d’entrée de latence dynamique (DLI) améliorera la latence en synchronisant mieux l’entrée avec ce qui est affiché. Le contrôleur «tire parti de notre protocole de communication sans fil propriétaire à large bande passante lorsqu’il est connecté à la console», permettant une plus grande précision et des réponses réactives lors de la lecture.

Le HDMI 2.1 aura des fonctionnalités telles que le mode de faible latence automatique (ALLM) et le taux de rafraîchissement variable (VRR). ALLM “réglera automatiquement l’affichage connecté à son mode de latence le plus bas.” Pendant ce temps, VRR “synchronise le taux de rafraîchissement de l’affichage avec le taux de trame du jeu” pour éliminer le déchirement de l’écran et continuer l’expérience de jeu réactif que Microsoft veut réaliser.

En dehors des jeux 4K, qui est l’objectif actuel de l’industrie, la série X permettra également aux développeurs de dépasser la fréquence d’images standard de la console de 60 FPS. Microsoft prétend qu’il peut aller jusqu’à 120 FPS.

La société vise à faciliter le transfert de personnes vers la nouvelle console. Les accessoires pour Xbox One fonctionneront pour la série X avec tous les jeux de la génération précédente, ou Game Pass sera compatible tout en bénéficiant des avantages du matériel de nouvelle génération.

Les exclusivités auront une livraison intelligente, ce qui signifie que vous pouvez acheter un titre sur Xbox One ou Series X, et ce jeu fonctionnera pour l’une ou l’autre console. Les développeurs de jeux auront cette option lors de la création de jeux tiers.

C’est tout ce que vous pouvez attendre de la prochaine génération de jeux de Microsoft. Sony n’a pas encore dévoilé d’informations sur la PS5, nous allons donc attendre et voir ce qui va arriver du concurrent de Xbox.

Que pensez-vous de toutes ces informations pour la Xbox Series X? Cela vous convainc-il d'acheter la Xbox de nouvelle génération?

