XCOM 2 est libre de jouer pendant les six prochains jours sur Steam

Essayez XCOM 2 gratuitement.

Si vous n’avez pas essayé XCOM 2 pourtant, vous pouvez le faire gratuitement via Steam et sur Xbox One pour les prochains jours.

Le jeu de stratégie au tour par tour est la suite de XCOM: Enemy Unknown et trouve la Terre sous la règle des extraterrestres. Votre objectif est de reconstruire XCOM et de mener une résistance mondiale pour récupérer le monde et sauver l’humanité.

Si vous aimez ce que vous jouez, vous pouvez également retirer le jeu en vente jusqu’au 7 mai. Le jeu de base est à 75% de réduction à 14,99 $, et vous pouvez également obtenir la version Digital Deluxe pour 75% de réduction à 18,47 $.

Le jeu sera gratuit jusqu’au 29 avril sur Xbox One et le 30 avril sur Steam.

En parlant du jeu, son suivi autonome, XCOM: Chimera Squad, a été publié cette semaine et se déroule cinq ans après XCOM 2. Vous devriez jeter un coup d’œil à nos critiques pour savoir ce que pensent les critiques, et également donner la révision du VG247 une fois pendant que vous y êtes.

