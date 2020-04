XCOM: Chimera Squad – Comment entrer les commandes de la console

Par Lauren Aitken,

Lundi 27 avril 2020 12:22 GMT

XCOM: Chimera Squad est maintenant dans la nature et si vous trouvez que c’est trop difficile, vous pouvez les utiliser commandes de la console pour tricher votre chemin vers la victoire.

À strictement parler, les commandes de la console ne sont pas de véritables tricheurs, mais elles rendent les combats beaucoup plus faciles. Si vous cherchez à vous frayer un chemin à travers XCOM: Chimera Squad sans même essayer d’utiliser des compétences en stratégie, vous voudrez utiliser ces commandes de console pour augmenter vos ressources et gagner un tas de portées, de stocks et d’autres objets.

Les commandes de la console peuvent être utilisées, que vous jouiez sur Steam ou non. Voyons donc comment les saisir. Vous pouvez également consulter ce que Kirk a pensé de XCOM: Chimera Squad ici.

XCOM: Chimera Squad – Comment utiliser les commandes de la console

Pour commencer, vous devrez ajouter un paramètre de ligne de commande à XCOM: Chimera Squad. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le raccourci sur votre bureau que vous utiliseriez pour lancer XCOM: Chimera Squad, puis sélectionnez Propriétés. Copiez et collez la commande -allowconsole à la fin du champ Cible. Si c’est fait correctement, la ligne ressemblera maintenant à ceci:

C: Games XCOM: Chimera Binaries Win64 XCom.exe ”-allowconsole

Si vous jouez à XCOM: Chimera Squad sur Steam, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans votre bibliothèque, de cliquer dessus avec le bouton droit et de sélectionner Définir les options de lancement. Collez -allowconsole et cela devrait maintenant ressembler à ceci:

C: Program Files (x86) Steam steamapps common XCOM-Chimera-Squad Binaries Win64 xcom.exe ”-allowconsole

Vous devriez maintenant pouvoir utiliser les commandes de la console dans le jeu.

XCOM: Chimera Squad – Commandes de la console

Certaines de ces commandes vous permettent de gagner un tas d’Intel que vous pouvez utiliser pour les équipes de terrain ou avec le Scavenger, tandis que d’autres mettront à niveau les éléments que vous avez, comme les étendues.

Pour entrer une commande de console, appuyez sur le bouton tilde «~» et entrez la commande que vous avez choisie. Appuyez sur le bouton Entrée et vous êtes prêt à partir.

Commandes de console XCOM: Chimera Squad

GiveResources elerium 100Gagnez 100 Elerium

GiveResource intel 100 Gagnez 100 Intel

Crédits GiveResource 100 Gagnez 100 crédits

GiveItem Medikit 10 Gagnez 10 Medkits

GiveItem APRounds 10 Gagnez 10 rounds AP

GiveItem VenomRounds 10 Gagnez 10 rounds Venom

GiveItem ClipsizeUpgrade_Sup 10 Obtenez 10 mises à niveau du magazine étendu

GiveItem MissDamageUpgrade_Sup 10 Obtenez 10 mises à niveau de stock

GiveItem AimUpgrade_Sup 10 Obtenez 10 mises à niveau de portée

