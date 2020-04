Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Images du site Web

Fin mai 2020, les joueurs de Nintendo Commutateur Ils pourront visiter chacun des environnements qui font partie du Titan Bionis à Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, une nouvelle édition qui comprendra plusieurs améliorations, dont un nouvel épilogue ou un lifting pour les graphismes du jeu. Et en parlant de graphisme, maintenant site web japonais Ce titre a été mis à jour et nous a montré quelques photos de la façon dont ces lieux seront une fois que nous commencerons à les visiter sur Nintendo Switch. Ne manquez pas une seule des images suivantes!

Nouvelles images de Xenoblade Chronciles: environnements d’édition définitive

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition se déroule sur le grand Titan Bionis et le grand Titan Meconis, contrairement à Xenoblade 2, où nous avons exploré plus de Titans qui étaient beaucoup plus petits. Ainsi, le site japonais de cette nouvelle version du premier titre a été mis à jour avec quelques images et en elles on peut voir des zones comme Colonia 9 (où commence cette aventure), la plaine de Gaur, ou même la mer qui est en la tête de cet être colossal dont il ne reste qu’un corps inerte. Avons-nous même pu visiter son intérieur? Eh bien, pour découvrir la réponse à cette question, il suffit de patienter jusqu’à la fin du mois de mai pour jouer à ce titre (soit pour la première fois ou encore, car il faut se rappeler que les versions précédentes sont disponibles sur Wii, dans 3DS et Wii U (cette dernière uniquement via l’eShop)).

Voir aussi

Et vous, voulez-vous vous enfoncer dans Xenoblade Chronicles: Defintive Edition après avoir joué le deuxième titre et Torna: The Golden Nation? Il ne reste plus grand-chose pour revivre cette aventure aux proportions titanesques!

Source

Connexes