Xenoblade Chronicles: Definitive Edition pourrait bientôt faire ses débuts

Xenoblade Chronicles est l’un des meilleurs RPG de l’histoire et bien que pendant ses débuts sur Switch, il ait été considéré comme un produit difficile à réaliser étant donné la circulation limitée, le passage du temps et la reconnaissance des fans lui ont permis d’être de retour dans une édition pour Switch. Bien que l’on ne sache pas encore quand il arrivera, il semble qu’il ne manque pas grand-chose et nous pourrions bientôt être de retour dans cette tranche, selon un récent rapport.

Selon les informations de DualShockers, l’agence sud-coréenne de classification des jeux vidéo a déjà approuvé et approuvé le label qui portera Xenoblade Chronicles: Definitive Edition dans sa version commerciale et bien qu’aucune donnée ne soit incluse à une date possible lancement, ce fait suggère que ce sera dès qu’il atteindra la console hybride.

Il convient de mentionner que l’attente du lancement de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est pour cette année et certaines fuites dans les magasins en ligne indiquent que, tout au plus, le RPG fera ses débuts le 29 mai, bien qu’il n’y ait rien d’officiel de la part de Nintendo.

