Xenoblade Chronicles: le contenu de la nouvelle histoire de Definitive Edition sera disponible dès le début

Nintendo a partagé une nouvelle bande-annonce de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition lors de la surprise de Nintendo Direct Mini de cette semaine. En plus de nous donner un autre aperçu du jeu à venir, la présentation a révélé qu’il y aura un contenu d’histoire entièrement nouveau, et vous pourrez y jouer dès le début.

Nintendo a confirmé sur Twitter que la nouvelle histoire d’épilogue dans Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – appelée Xenoblade Chronicles: Future Connected – sera disponible dès le début, vous n’aurez donc pas besoin de supprimer d’abord le scénario principal pour y accéder. C’est une bonne nouvelle si vous avez déjà joué au jeu et que vous souhaitez vous lancer directement dans le nouveau contenu, car l’histoire principale peut prendre jusqu’à 100 heures pour se terminer.

Le lancement de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est prévu pour le 29 mai. Cependant, comme Nintendo l’a noté au début de Direct Mini, les dates de sortie annoncées lors de la présentation sont susceptibles de changer en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Une nouvelle aventure épilogue, #XenobladeChronicles Future Connected sera jouable immédiatement lorsque vous commencerez Xenoblade Chronicles Definitive Edition, même si vous n’avez pas terminé l’histoire principale du jeu. Découvrez ce qui vous attend dans cette nouvelle histoire lorsque le jeu sera lancé le 29/05! pic.twitter.com/Mo6lPlKXXL

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 27 mars 2020

En plus de l’édition standard du jeu, Nintendo publie une version spéciale “Definitive Works” qui vient avec une copie physique du jeu et un livre d’art relié. L’Europe, quant à elle, reçoit une édition collector plus somptueuse, qui comprend un étui de jeu de livres en acier, un livre d’art, une affiche et une bande sonore en vinyle et numérique. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide de précommande Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

En cours de lecture: Xenoblade Chronicles Definitive Edition – Nintendo Direct Mini Trailer

