Xenoblade Chronicles pour Nintendo Switch: annonce d’une date imminente?

Comme nous vous l’avons dit cette semaine, la rumeur court que Nintendo avait préparé un Direct pour ces semaines qui pour des raisons évidentes a finalement été retardé. Tout indique que la société pourrait publier un ou plusieurs événements en ligne prochainement pour annoncer une nouvelle artillerie pour la Nintendo Switch et confirmer définitivement la date de certaines versions en attente pour cette année.

Nintendo devrait dévoiler lors de son prochain événement en ligne certains des Sorties à venir sur Nintendo Switch en 2020, bien qu’on ne sache pas s’il y aura plus de présence de jeux exclusifs de la société ou d’adaptations et de remasters. L’un des protagonistes les plus attendus est sans aucun doute Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, le retour de l’un des jeux Wii les plus appréciés.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition | Nintendo

La grande nouveauté, découverte il y a quelques heures, est que la remasterisation du jeu Monolith Soft a déjà un fichier dans le Nintendo eShop (bien qu’il n’ait ni prix ni date). Par conséquent, tout indique que l’annonce de sa date est une question de jours ou de quelques semaines. Le JRPG a été annoncé sur Nintendo Direct à partir du 5 septembre 2019 et depuis lors, nous n’avons plus eu de nouvelles de lui.

Les débuts de Chroniques de Xenoblade Il a eu lieu sur Wii, est arrivé en Europe en 2011 et est devenu instantanément l’un des meilleurs jeux de la console Nintendo. Xenoblade Chronicles, du studio japonais Monolith Soft, est également venu sur New Nintendo 3DS avec une adaptation plusieurs années plus tard, et a même été publié au format numérique pour la Wii U eShop en 2015. La saga est composée de deux autres versements: Xenoblade Chronicles X, un RPG et méca en monde ouvert pour Wii U et Xenoblade Chronicles 2, JRPG de style manganime pour Nintendo Switch.