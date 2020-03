Xenoblade Chronicles se rapproche de Switch

Dans sa version originale, Xenoblade Chronicles est l’un des meilleurs RPG et peut-être que sa relance sur Switch représente l’un des événements les plus importants pour la console hybride car sa capacité en tant qu’ordinateur portable est assez attrayante pour vivre ce type d’aventure. Nous savons que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition est en route, mais on ne sait pas encore quand il arrivera et il y a un nouvel indice qui suggère que cela arrivera bientôt.

Les débuts à venir de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ont laissé des indices sur le chemin en l’absence d’une date de sortie officielle. Récemment, l’agence de notation sud-coréenne a déjà donné sa note au RPG, suggérant qu’il faut peu de temps pour que l’aventure Monolith Soft arrive sur Switch. Cependant, aujourd’hui, un nouvel indice est apparu, car divers rapports ont souligné que, pendant un bref instant, le jeu est apparu dans l’eShop de la console en Europe, il est donc considéré comme une question de jours avant qu’il ne soit disponible.

Selon les informations partagées par les utilisateurs, quelques instants après que Xenoblade Chronicles: Definitive Edition soit apparu dans l’eShop, son enregistrement et son image ont disparu. Il est à noter que, comme le montre l’image, la publication ne révèle pas le jour du lancement, seulement la fenêtre de 2020 qui est connue de tous.

