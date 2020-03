Xenoblade Chronicles sur Nintendo Switch manque de contenu bonus Nintendo 3DS

Sur l’ordinateur portable, il a ajouté la compatibilité amiibo pour débloquer divers extras et matériaux spéciaux.

Les derniers jours nous ont permis d’en savoir plus sur les Xenoblade Chronicles: Definitive Edition de Nintendo Switch, le remake du fantastique JRPG que Monolith Soft a initialement créé sur la vétéran Wii, et que des années plus tard, il passerait également à la Nintendo 3DS. Précisément cette version portable incluse quelques extras que nous savons maintenant ne sera pas conservé dans le jeu de console hybride.

Le jeu Switch comprend un nouvel épilogue avec plus de missionsFondamentalement, ces contenus supplémentaires ont été déverrouillés en profitant d’une fonctionnalité 3DS spéciale telle que son Streetpass, qui nous a donné accès à divers jetons avec lesquels débloquer de la musique et des modèles tridimensionnels des protagonistes de Xenoblade Chronicles. Le mode collecteur et la compatibilité amiibo sont également exclus dans cette version, qui est entièrement basée sur la Wii d’origine, toujours basée sur des informations publiées sur le site officiel du jeu au Japon.

La compatibilité amiulo de Shulk nous a donné accès à de la musique et à d’autres extras.

Malgré l’absence de ces contenus, il faut se rappeler que l’édition définitive de Xenoblade Chronicles a un nouvel épilogue qui nous permet de vivre des aventures totalement originales. Ces derniers jours, la date de sortie du remake de Xenoblade Chronicles a été confirmée, ce que nous avons également vu dans une comparaison graphique avec le jeu Wii et le jeu 3DS.

Si vous ne connaissez pas ce JRPG classique, dans notre analyse de Xenoblade Chronicles, nous louons les nombreuses vertus qu’une saga qui avait également son propre jeu vidéo sur Wii U, et une suite sur Nintendo Switch intitulée Xenoblade Chronicles 2.

En savoir plus sur: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, 3DS et Nintendo Switch.

.