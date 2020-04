Xenoblade Studio Monolith Soft a réellement aidé avec Animal Crossing: New Horizons

Voici quelque chose que vous ne saviez probablement pas, Monolith Soft – l’équipe talentueuse derrière le Chroniques de Xenoblade série – aidé avec Animal Crossing: New Horizons. Non, ce n’est pas une blague de poisson d’avril, tout est basé sur une nouvelle liste sur le site Web de la société japonaise.

Malheureusement, il n’y a pas de détails supplémentaires sur ce qu’il a fait exactement ou à quel point il a été impliqué dans le projet. Aussi étrange que cela puisse paraître, Monolith Soft a déjà fourni un support de développement pour Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer. Depuis que la société a été acquise par Nintendo en 2007, elle a également contribué à divers autres titres, tels que Splatoon, Super Smash Bros. Brawl et Pikmin 3.

Une capture d’écran de la page du jeu sur le site officiel de Monolith Soft

Plus récemment, le studio est passé à 243 employés et a aidé à Splatoon 2 et la conception du paysage La légende de Zelda: le souffle de la nature – tout en pompant de nouvelles expériences Xenoblade en même temps. Il a également été occupé à embaucher du personnel pour Breath of the Wild 2 et son prochain jeu qui sortira le 29 mai est Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Étant donné l’ampleur des jeux de Nintendo de nos jours, il n’est pas surprenant de voir plus de ses équipes s’impliquer. Pourtant, il est toujours agréable de savoir avec quoi les développeurs propriétaires ont été occupés en dehors de leurs propres versions majeures. Cela pourrait peut-être être une autre raison pour laquelle Monolith a tellement augmenté ces dernières années. Et pour ceux qui se demandent, la principale équipe de développement travaillant sur Animal Crossing: New Horizons était Nintendo EPD.

