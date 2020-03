XSEED et titres alternatifs après avoir quitté Harvest Moon

Nommer une œuvre artistique est un processus compliqué, non seulement pour garantir qu’elle présente un attrait visuel et sonore suffisant pour les acheteurs potentiels, mais aussi qu’elle est facile à retenir, qu’elle n’est offensante dans aucune langue et qu’elle n’enfreint aucun droit. ou la propriété intellectuelle précédemment enregistrée. Ce dernier cas est plus ou moins celui qui est arrivé au célèbre développeur et éditeur japonais XSEED avec l’une de ses sagas les plus célèbres, le simulateur agricole et social anciennement appelé Harvest Moon depuis de nombreuses années et qui a ensuite été renommé Histoire des saisons, précisément pour des raisons de licence probablement liées à une correspondance de nom. Le fait est que, s’il est généralement difficile de choisir un prénom pour un jeu, il peut même être le deuxième, avoir à réinventer le nom sur quelque chose qui fonctionnait depuis un certain temps, c’est pourquoi l’une des techniques qui Dans ces cas, il peut en résulter un remue-méninges ou un brainstorming, c’est-à-dire se réunir en équipe et lancer des idées dans l’air dès qu’elles viennent à l’esprit, qu’elles aient plus ou moins le sens de la contribution.

Cela expliquerait certains des noms que les personnes qui composent cette entreprise ont proposés comme substitut possible, l’un des nombreux faits qu’elle a montrés à l’occasion de son quinzième anniversaire, certains vraiment curieux, parmi eux les romantiques. Solstice d’été ou Vent d’automne, et le meilleur de tous, Labourer et proposer, c’est-à-dire labourer et proposer (en mariage), qui sont finalement deux des activités les plus frappantes que cette saga a rassemblées – et qui ont servi d’inspiration pour d’autres simulateurs ultérieurs tels que l’indie Stardew Valley – mais cela ainsi que des activités très commerciales il n’est pas entendu en premier, atteignant le résultat final de Story of Seasons, ce qui est resté, même dans son croisement avec la série animée vétéran Doraemon. Que pensez-vous des propositions de XSEED comme noms alternatifs à Harvest Moon?

