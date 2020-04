Y a-t-il des plans DLC pour combler le vide avant la partie 2? – HITC

Square Enix

Certains fans du remake de Final Fantasy VII sont curieux de savoir si Square Enix a des plans DLC pour combler le vide jusqu’à la sortie de la partie 2.

Le remake de Final Fantasy VII est disponible sur PlayStation 4 et devrait arriver sur PC et Xbox One en 2021. Bien que les joueurs sur Xbox et PC aient une version hypothétique à attendre l’année prochaine, ceux qui ont déjà terminé le jeu sur le système de Sony sont tout simplement se demandant s’il existe des plans pour le DLC avant la sortie de la partie 2.

Bien que le remake de Final Fantasy VII ait largement reçu des éloges pour être l’entrée la plus audacieuse de la franchise, les changements de Nomura et co sont sûrs de diviser la base de fans grâce aux implications qu’ils ont pour la prochaine partie / épisode inévitable. Bien qu’il soit facile de comprendre pourquoi les fans hardcore peuvent être ennuyés et en colère, pour beaucoup de gens, les changements mis en œuvre ont rendu la partie 2 plus intéressante, car elle est désormais vraiment imprévisible.

Cependant, avant que la deuxième partie en cours de développement ne sorte finalement dans le futur, certains fans espèrent un DLC afin d’avoir plus à jouer.

Existe-t-il des plans DLC pour FF7 Remake?

Aucun plan DLC n’a été annoncé pour le remake de Final Fantasy VII.

Il est possible que Square Enix puisse publier de petits DLC tels que des armes supplémentaires, mais le contenu de l’histoire en solo ne se produira certainement pas.

Bien que certains joueurs soient déçus par le manque de contenu supplémentaire en dehors des invocations de bonus de précommande, ce n’est finalement pas surprenant car le remake de Final Fantasy VII est un premier épisode complet.

Non seulement cela, mais le manque de DLC lourd annoncé est en fait bienvenu car il permettra aux développeurs de s’engager pleinement dans la partie 2 qui est plus excitante que jamais grâce à Nomura et aux changements controversés de l’équipe de développement au scénario original tel que nous le connaissons. .

Nous pouvons comprendre pourquoi les joueurs veulent voir plus de la belle Tifa, Aerith et le plus grand charmeur de tous Barret, mais vous pouvez toujours rejouer l’aventure et faire des choix différents.

Bien que tous les choix ne soient pas si importants et percutants, certains détermineront si Cloud a des papillons dans le ventre au-dessus de son ami boxeur ou de l’énigmatique cueilleuse de fleurs.

Dans d’autres nouvelles, Final Fantasy VII Remake: Y a-t-il des plans DLC pour combler le vide avant la partie 2?