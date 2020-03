Y a-t-il une version bêta à laquelle s’inscrire avant le lancement de l’été 2020? – HITC

Riot Games

Les fans de Riot Games prévoient une version bêta du jeu de tir à la première personne du développeur, Valorant.

Riot Games a annoncé un jeu de tir à la première personne nommé Valorant. Ce titre gratuit à venir est une expérience multijoueur qui comprend un casting de personnages passionnants avec des capacités uniques, et il devrait être lancé cet été. Cependant, avant sa sortie prévue, les fans espèrent une bêta ouverte pour s’inscrire et participer.

Surnommé sur son site Web comme un tireur tactique et précis dans lequel la créativité compte le plus grâce à des pouvoirs hypernaturels, Valorant a déjà été comparé à des goûts d’Overwatch et de Counter-Strike Global Offensive.

Il s’agit d’une expérience multijoueur qui sera gratuite lors de son lancement, et il y aura probablement une version bêta avant sa fenêtre de sortie prévue.

Comment s’inscrire à la version bêta de Valorant?

Riot Games n’a pas annoncé de date de version bêta pour Valorant, mais un initié et consultant eSports a suggéré que les détails seront annoncés bientôt.

Sur Twitter, Slasher a fourni une tonne d’informations sur Valorant, y compris qu’il commencera par huit caractères.

L’initié et consultant en eSports a également déclaré que des sources avaient confirmé qu’il y aurait un événement de deux jours le 10 mars au cours duquel des joueurs professionnels et des streamers tourneraient des séquences promotionnelles pour le titre.

Cependant, en parlant de sa version bêta, tout ce que Slasher a à dire jusqu’à présent, c’est que des sources ont confirmé que Riot Games annoncera plus de détails le 3 mars.

De toute évidence, les fans espèrent que ces détails partagés incluent des dates de version bêta ainsi qu’un processus d’inscription.

Il n’y a pas de date bêta pour le moment ni de processus d’inscription, mais j’espère que nous aurons des informations pertinentes demain.

