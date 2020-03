Y aura-t-il des boîtes à butin dans VALORANT?

Il y a quelques heures et après la divulgation de certains détails sur son projet, Riot Games a confirmé qu’il s’appelait en fait VALORANT et a donné plus d’informations sur sa proposition. Ce titre sera, comme League of Legends, gratuit, mais les joueurs pourront y dépenser et ce sera le moyen de revenus pour l’étude. Cependant, certains joueurs peuvent douter de ce système et pour dissiper les doutes, le développeur en a récemment parlé.

Dans une interview avec Polygon, la productrice exécutive du titre, Anna Donlon, a confirmé qu’il n’y aurait pas de boîtes à butin comme forme de monétisation. Au contraire, les joueurs sauront ce qu’ils achètent, car les articles cosmétiques peuvent être obtenus directement dans le magasin du jeu.

À l’heure actuelle, il existe des éléments cosmétiques envisagés qui affecteront la conception des armes des personnages et il y aura également des pulvérisations que les utilisateurs pourront capturer sur la carte à tout moment. Selon Donlon, ces objets peuvent être obtenus dans le jeu, soit sous forme de récompenses lorsque vous jouez via un Battle Pass ou via la boutique.

En plus de cela, le titre devrait avoir “deux systèmes de progression différents”, et les conceptions d’armes ont un moyen de s’améliorer, mais aucun autre détail n’a été donné.

Comme vous pouvez le voir, VALORANT n’inclura pas différentes conceptions de personnages, ce qui est très courant dans les jeux gratuits. Cela a été décidé par l’étude après avoir pensé que cette fonctionnalité “rendrait difficile le maintien de l’intégrité compétitive” du jeu, qui est son objectif principal. Selon Donlon, les personnages sont conçus pour avoir le même espace de collision et sont créés de manière à être reconnus sur toute la carte; Faire un changement esthétique à partir de cela aurait un impact sur la façon dont les joueurs interagissent.

Cependant, la directive n’a pas exclu la possibilité que ce type de cosmétiques arrive à l’avenir. “Je crois que [los diseños de personajes] ils devraient être d’une manière qui n’a aucun impact sur le gameplay. Il serait réduit. Je pense qu’il existe un moyen de le faire. Et ce sont des choses que nous souhaitons explorer », a déclaré Donlon.

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau titre de Riot Games? Êtes-vous intéressé par votre proposition de monétisation? Auriez-vous aimé qu’ils incluent différentes conceptions de personnages? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous n’attendez que la date pour la jouer. Nous vous disons que l’équipement nécessaire pour y jouer sera très important, nous vous recommandons donc de vérifier les exigences minimales.

VALORANT arrivera sur PC cet été. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

