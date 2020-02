Y aura-t-il un Divinity Original Sin 3? Qu’est-il arrivé au spin-off de Fallen Heroes? – HITC

Larian Studios

Certains fans de Larian Studios veulent savoir s’il existe des plans pour un Divinity Original Sin 3 malgré le fait que ses développeurs travaillent sur Baldur’s Gate 3.

Baldur’s Gate 3 est incroyable. Ses conversations sont cinématographiques plutôt que la caméra positionnée loin, le combat au tour par tour est très similaire à Divinity Original Sin, et il ressemble à un classique moderne en devenir. Cependant, le développeur Larian Studios étant réputé pour son travail sur Divinity, certains de ses fans veulent savoir s’il existe des plans pour un Divinity Original Sin 3.

Les studios Larian et d’autres points de vente ont souligné que Baldur’s Gate 3 n’est pas seulement Divinity Original Sin 3, mais avec un nom et une marque différents. Mais, cela étant dit, les fans de la série au tour par tour apprécieront sûrement tout ce que le prochain RPG a à offrir, car il promet d’inclure la plupart de ce qui rend DOS si génial: une excellente narration, beaucoup de choix et de nombreuses récompenses majeures et conséquences.

Pourtant, alors que les fans de Larian Studios apprécieront sans aucun doute la pause du développeur dans la série Divinity, un troisième projet Original Sin est-il prévu?

Y aura-t-il un Divinité Original Sin 3?

Divinity Original Sin 3 n’a pas été annoncé et il n’y a rien en ce moment pour suggérer que cela se produira ou ne se produira pas.

Cependant, malgré l’absence d’annonce concernant une troisième suite, la série devrait se poursuivre avec un spin-off de type XCOM nommé Divinity Fallen Heroes.

Annoncé en mars 2019, Divinity Fallen Heroes serait un projet de coproduction entre Larian Studios et le studio danois Logic Arts (fabricant d’Expedition: Conquistador).

Plutôt que de laisser les joueurs explorer un vaste monde ouvert, Fallen Heroes verrait plutôt les joueurs entreprendre des missions en équipes et en unités de quatre tout en gérant le bonheur de leur équipage.

Qu’est-il arrivé à Divinity Fallen Heroes?

Divinity Fallen Heroes devait être lancé en novembre 2019, mais il a été suspendu en octobre.

Larian Studios a publié un message sincère sur son compte Twitter sur l’avenir de Fallen Heroes et pourquoi il avait été suspendu.

Selon le message, le jeu nécessitait beaucoup plus de temps et de ressources de développement que Larian ne l’avait prévu.

Quant à l’avenir, tout ce qui a été dit est que Larian continuera de travailler sur Baldur’s Gate 3 tandis que Logic Arts se concentrera sur ses propres jeux Expeditions.

Bien que ce soit une nouvelle décevante qui n’a pas été mise à jour depuis, Larian a insisté sur le fait qu’il y a un grand jeu dans ce qui a été fait jusqu’à présent et que Fallen Heroes “atteindra parfois les fans qui l’attendent”.

