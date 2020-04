Y aura-t-il une partie 3? – HITC

Sony Interactive Entertainment

Sans entrer dans les spoilers de The Last Of Us Part 2, beaucoup de fans veulent savoir s’il y aura une partie 3.

La dernière partie d’entre nous a été divulguée massivement avec des rapports suggérant que tout cela provient d’un employé mécontent d’un conflit de paiement. Alors que de nombreux fidèles de Sony ont fait de leur mieux pour éviter les spoilers, certains de ces mêmes fans de Naughty Dog, mentalement forts et patients, veulent toujours savoir s’il y aura une partie 3 pour continuer la série.

Bien qu’il soit vraiment dommage que The Last Of Us Part 2 ait été divulgué sur le Web, Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment ont au moins donné une nouvelle date de sortie peu de temps après son retard indéfini causé par la pandémie de coronavirus. Certes, cela pourrait être trop peu trop tard pour ceux qui ont vu les fuites et ignoré le jeu comme une «fan-fiction Tumblr», mais pour tout le monde au moins, il sortira assez rapidement.

Cependant, avant le lancement du jeu, certains fans qui ont évité les spoilers (ainsi que ceux qui les ont lus et regardés) veulent savoir s’il y aura une partie 3. Ici, nous discuterons de la possibilité sans mentionner quoi que ce soit qui a découlant des fuites.

Y aura-t-il un dernier d’entre nous, partie 3?

Naughty Dog n’a rien dit à savoir s’il y aura The Last Of Us Part 3.

Ce n’est pas surprenant vu que The Last Of Us Part 2 n’est même pas encore sorti, mais une Part 3 est toujours spéculée par les fans suite à l’émergence d’énormes spoilers.

Bien que nous n’abordions pas quelque chose de spécifique concernant les spoilers, il est difficile de juger s’ils indiquent ou non qu’une troisième entrée pourrait se produire, car il existe de nombreuses interprétations et rapports différents diffusés en ligne.

Oui, vous avez peut-être vu une liste de chaque point de l’intrigue, mais le jeu n’a pas été divulgué dans son intégralité, ce qui signifie qu’il est impossible de confirmer complètement si l’histoire se produit telle que présentée sur des forums tels que Reddit, 4Chan et ResetEra.

La plupart – sinon la totalité – des cinématiques divulguées et ainsi de suite manquent l’ingrédient important du contexte, il est donc difficile de dire où elles se produisent exactement dans l’histoire et si elles sont définitives.

Bien qu’il soit difficile de prédire la plausibilité d’un troisième jeu basé sur des spoilers avec différentes interprétations et un manque de contexte, ils suggèrent simultanément que la série concerne un thème plutôt que ses personnages principaux.

Par conséquent, indépendamment de ce qui se passe ou ne se produit pas, la série pourrait continuer par le biais de son message moral plutôt que de ses protagonistes.

Là encore, la deuxième partie présente également de nouveaux visages sur la scène principale, donc ce n’est pas comme si Naughty Dog manquera d’êtres pour continuer à explorer leur univers avec.

En fin de compte, il n’y a aucune garantie que The Last Of Us Part 3 se produira, mais vous parieriez probablement que cela soit fait si la Partie 2 est un succès critique et financier similaire au premier.

