Yacht Club Games dévoile Shovel Knight Pocket Dungeon pour Nintendo Switch

Yacht Club Games a révélé aujourd’hui une toute nouvelle entrée dans son très populaire Pelle chevalier séries. Confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch, le nouveau jeu s’appelle Pelle Chevalier de Poche Donjon.

La nouvelle vient de la présentation vidéo d’aujourd’hui du Yacht Club Games Presents, où le tout nouveau mashup puzzle-aventure a été présenté pour la première fois. Les joueurs rejoindront Shovel Knight pour un voyage dans les profondeurs du Pocket Dungeon titulaire, rejoignant un mystérieux guide connu sous le nom de Puzzle Knight pour déblayer les ennemis, saisir de nouveaux équipements et affronter des boss à la fois nouveaux et familiers.

C’est essentiellement un casse-tête de style bloc qui tombe, mais il vient avec une torsion de donjon, comme expliqué par cette liste de fonctionnalités:

Caractéristiques de jeu

● Entrez dans un monde de jeux de puzzle de blocs qui tombent, avec une torsion de donjon! Un tout nouvel hybride jamais vu auparavant.

● Rencontrez des ennemis pour les combattre et échanger des dégâts dans un système de combat unique. Regroupez vos ennemis pour des attaques en chaîne massives tout en saisissant des clés, des power-ups et des potions pour recharger votre santé!

● Un nouveau style visuel audacieux complète une nouvelle histoire. Apprenez les cordes de votre copain Puzzle Knight en tentant de vous échapper du mystérieux Pocket Dungeon. L’histoire et l’humour emblématiques de Shovel Knight sont en plein écran!

● Prenez le contrôle de plus de 10 de vos héros préférés de l’univers Shovel Knight, chacun avec une puissance et un style de jeu uniques.

● Équipez-vous à la volée d’un trésor d’objets et d’équipements. Mélangez et assortissez votre chargement pour vous préparer à toute rencontre.

● Jouez de différentes manières avec le mode Histoire, le mode Versus compétitif à 2 joueurs et bien plus encore.

● Une autre bande-son incomparable dans un nouveau style par l’étonnant virtuose Jake Kaufman!

Le jeu sortira sur Nintendo Switch et sur d’autres plateformes cet automne.

Êtes-vous un fan de Shovel Knight? Pensez-vous que vous allez tenter cette aventure de puzzle? Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires ci-dessous.

