Yacht Club Games envisage “absolument” une suite de Shovel Knight

Yacht Club Games a clairement indiqué que cela ne se faisait pas avec Shovel Knight. En fait, au début de ce mois, Shovel Knight: Treasure Trove L’artiste Sandy Gordon a expliqué comment le développeur continuerait de créer des jeux sur le héros indépendant populaire pour toujours et à jamais.

Même si Treasure Trove est maintenant terminé, il y a toujours le spin-off Pelle Knight Dig et le casse-tête plus récemment annoncé Pelle Chevalier de Poche Donjon anticiper. Mais qu’en est-il d’une suite plus directe de Shovel Knight? S’adressant à DualShockers lors du PAX East de cette année, Gordon a déclaré que le Yacht Club envisageait “absolument” une suite.

sûr que cela arrivera à un moment donné: c’est quelque chose dont nous parlons beaucoup

Lors de la dernière présentation du Yacht Club, le directeur de Shovel Knight Sean Velasco a révélé que l’équipe avait commencé le développement interne de deux nouveaux projets internes – taquiner une toute nouvelle propriété intellectuelle qui allait certainement intéresser les fans de Shovel Knight.

Seriez-vous prêt pour une suite de la sortie originale de Shovel Knight? Partagez vos réflexions ci-dessous.

.