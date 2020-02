Yacht Club Games envisage de réaliser Shovel Knight 2

Shovel Knight est l’une des propriétés indépendantes les plus appréciées du public. Après des années et des années de dur labeur, Yacht Club Games a finalement terminé ce jeu l’année dernière avec l’expansion de King of Cards. Même s’il y a quelques spin-offs du chevalier en développement, Il semble que l’avenir de cette série pourrait inclure une suite directe.

Lors d’une récente interview, Sandy Gordon, une artiste des Yacht Club Games, a parlé des possibilités de regarder Shovel Knight 2 lors de la prochaine génération de consoles. Gordon dit que l’équipe envisage “absolument” une suite et que Il est “sûr que cela arrivera à un moment donné: c’est quelque chose dont nous parlons beaucoup”

Lors du dernier Yacht Club Games Present, qui a eu lieu il y a quelques jours, Shovel Knight Pocket Dungeon a été révélé, un nouveau spin-off de ce personnage qui sera publié jusqu’en 2021 au moins. De même, Ils ont indiqué qu’ils travaillaient sur deux nouveaux projets, dont un nouveau, donc Shovel Knight 2 pourrait être plus loin que prévu.

Via: DualShockers

