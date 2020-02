Yakuza 0, Kingdom Hearts III et d’autres jeux arriveront sur Xbox Game Pass

Une fois de plus, le service Xbox Game Pass démontre sa grande valeur. Pendant la seconde moitié de février Nous verrons l’arrivée de Kingdom Hearts III tant attendu, Yakuza 0, Ninja Gaiden 2, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, et beaucoup plus.

Voici la liste des jeux et le jour où ils seront disponibles dans Game Pass pour console:

20 février:

–Ninja Gaiden 2

25 février:

–Kingdom Hearts III – Xbox One X améliorée

–Hôpital de Two Point – Xbox One X améliorée

–Wasteland Remastered

26 février:

–Yakuza 0

27 février:

–Jackbox Party Pack 3

13 mars:

–State of Decay 2: Juggernaut Edition (console et PC)

De même, ces jeux arriveront sur PC, mais il n’y a pas de date de sortie spécifique: Indivisible, règne: Game of Thrones, Two Point Hospital, Wasteland Remastered, et Yakuza 0.

D’un autre côté, malheureusement ce sont les jeux qui laisseront Xbox Game Pass dans les prochains jours:

-Fallout 3

-Juste Cause 4

-Rise of the Tomb Raider

-Pass serpent

-The Elder Scrolls IV: Oblivion

-Batman: Retour à Arkham – Arkam City

-Batman: Retour à Arkham – Arkham Asylum

Sur des sujets connexes, vous pouvez désormais acheter deux énormes collections Kingdom Hearts pour Xbox One. De même, Phil Spencer prévoit de récupérer le marché japonais avec la Xbox Series X.

Via: Xbox

