Yakuza: Like a Dragon New Game Plus mode est vendu séparément

Yakuza: comme un dragon eu un bon départ dans son pays natal Japon avec des chiffres de vente assez solides. Malgré son changement radical dans le gameplay, le titre semble avoir été bien accueilli par les fans et les critiques. Cependant, cette version est abattue par ses joueurs depuis le mode New Game Plus Il est vendu séparément.

Le mode New Game Plus ce fut une bannière des jeux de Yakuza au fil des ans. Il est généralement inclus dans le jeu de base, permettant aux joueurs de répéter leur jeu tout en conservant leurs compétences, leur équipement et leurs ressources. Celui qui est vendu comme un DLC séparé est certainement un coup de pied pour les fans, surtout parce que cette nouvelle Yakuza C’est un RPG bien plus établi que les précédents. Un nouveau mode de difficulté sera également inclus dans le DLC.

Actuellement, on ne sait pas combien coûtera ce DLC, et nous ne savons évidemment pas si SEGA appliquer le même modèle DLC au lancement occidental de Yakuza: comme un dragon, qui débutera à un moment donné cette année. Dans ce que nous attendons pour une date de sortie pour notre région, consultez la bande-annonce historique pour ce prochain épisode.

Via: Gematsu

.