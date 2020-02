Yakuza Remastered Collection fait ses débuts avec succès au Royaume-Uni

Bien que les listes de vente au Royaume-Uni continuent de montrer Call of Duty: Modern Warfare et FIFA 20 en premier lieu, il y a de temps en temps des surprises qui rendent compte du lancement réussi de certaines livraisons et cette fois il y a de très bonnes nouvelles pour PlayStation Comme 2 jeux pour PS4 ont commencé leur voyage sur le marché en premier lieu.

Le rapport hebdomadaire des ventes au Royaume-Uni publié par UKIE est ici et révèle initialement qu’il n’y a aucun changement dans les 2 premières positions, à l’exception de la montée de FIFA 20 à la première place, qui a laissé Call of Duty: Modern Warfare dans le deuxième position Cependant, l’une des surprises de la semaine a été donnée par Yakuza Remastered Collection, une édition physique qui rassemble les versions remasterisées de Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5, qui sont échelonnées sous forme numérique depuis août 2019.

En outre, la quatrième place montre Star Wars Jedi: Fallen Order, un titre qui a survécu à la fin du battage médiatique que la franchise avait à la fin de l’année dernière, démontrant que l’engagement envers Respawn Entertainment était adéquat. Puis, à la cinquième place, Grand Theft Auto V continue de faire l’histoire. Enfin, une autre surprise la semaine dernière a été le début de Dreams, la nouvelle proposition de Media Molecule qui a reçu beaucoup de soutien de la PlayStation Europe elle-même, ce qui a permis de la placer en huitième position.

LES JEUX LES PLUS VENDUS DE LA SEMAINE AU ROYAUME-UNI

FIFA 20

Call of Duty: Modern Warfare

Collection Yakuza Remastered

Jedi Star Wars: Fallen Order

Grand Theft Auto V

Mario Kart 8 Deluxe

Minecraft

Rêves

Luigi’s Mansion 3

NBA 2K20

