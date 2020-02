Yatch Club Games annonce le donjon de poche Shovel Knight

C’est un classique que les entreprises laissent une bombe jusqu’au bout dans les présentations qu’elles font pour faire connaître les développements qui conduiront à l’avenir sur le marché. Yatch Club Games n’allait pas être moindre, et après nous avoir parlé de la prochaine mise à jour de Shovel Knight: Treasure Trove polissant certains aspects de Showdown, donnez un Date de sortie approximative de Cyber ​​Shadow (automne 2020), Et beaucoup d’informations sur Shovel Knight Dig avaient encore un as dans sa manche, un nouveau jeu du chevalier de pelle, et ce n’est rien de plus et rien de moins que Shovel Knight Pocket Dungeon, une aventure qui combiner roguelite avec les puzzles. Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour en savoir plus!

Un bon gentleman ne peut pas laisser un puzzle non résolu

Comme vous l’avez vu dans la bande-annonce de Shovel Knight Pocket Dungeon, chaque mouvement que nous faisons fait partie d’un puzzle encore plus grand. Il sera capital de faire autant de combos que possible si l’on veut remporter la victoire, ainsi que collecter tous les power-ups, potions et clés que nous pouvons dans chaque jeu, ainsi que nous équiper bien avant d’entrer dans chaque niveau. Le nouveau style visuel créé pour l’occasion devra ajouter son histoire sans précédent, ce qui nous amènera à mieux comprendre notre compi Puzzle Knight tout en essayant de s’échapper du mystérieux Pocket Dungeon. Tout cela sans renoncer à l’humour typique des aventures de Shovel Knight, marque de la maison.

Que pensez-vous de l’annonce Shovel Knight Pocket Dungeon? Comme si tout cela ne suffisait pas, sachez que nous pouvons contrôler jusqu’à 10 personnages du monde de Shovel Knight, chacun avec sa propre puissance et son propre style de combat dans une multitude de modes de jeu, parmi lesquels Mode histoire, et le Mode Versus Compétitif pour deux joueurs. Ça a été une bonne nuit, non?

