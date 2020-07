« Yesterday Cut » de Suicide Squad est une réalité, dit le réalisateur

Par Sebastian Quiroz

07/03/2020 10 h 58

Après plusieurs rumeurs, David Ayer, directeur de Suicide Squad a révélé que La «coupe d’hier» de cette bande est une réalité, et elle a besoin de votre aide pour réaliser un lancement sur HBO Max.

Semblable à ce qui s’est passé avec la Ligue de justice de Zack Snyder, Hier a finalement confirmé qu’une version de Suicide Squad avec divers éléments qui ne sont pas présents dans la version finale, existe en quelque sorte quelque part. Cependant, Pour le moment, il n’est pas prévu de terminer cette version et de la publier sur HBO Max., et pour atteindre cet objectif, le cinéaste a besoin de toute l’aide possible.

Quand Hier a été interrogé sur l’existence de cette version, voici ce qu’il a commenté:

« La coupe existe définitivement: ils devraient demander [AT&T] et [HBO Max] qui lui permet de voir la lumière du soleil ».

La coupe existe définitivement – vous devrez demander à @ATT et @hbomax de lui laisser voir la lumière du soleil 🙌🏻 https://t.co/bfh3H0iX3d – David Ayer (@DavidAyerMovies) 1 juillet 2020

La « coupe d’hier » va d’une scène de possession de Katana supprimée à des scènes de Joker soi-disant « terrifiantes » avec une « performance incroyable » de Jared Leto. Il était également prévu d’avoir un acte final différent de celui que nous avons fini par regarder.

Hier, a révélé sur Twitter que le frère d’Enchantress Incubus n’était pas dans les plans originaux lors de la finale de Suicide Squad. À sa place, l’un des Steppenwolf Parademons a été choisi comme le grand méchant du film, vraisemblablement comme un moyen de relier la bande à Justice League et au DCEU en général.

