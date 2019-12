Yo-Kai Watch 4 ++ et Atelier Ryza mis à jour au Japon

Level-5 et Koei Tecmo ont publié une mise à jour gratuite pour Yo-Kai Watch 4 ++ et Atelier Ryza respectivement sur Nintendo Switch au Japon.

La dernière mise à jour de la version 2.1.4 pour Yo-Kai Watch 4 ++, publiée le 25 décembre 2019, corrige un bug majeur avec PuraPura Busters et d'autres bugs rencontrés par les utilisateurs dans le jeu. En ce qui concerne la mise à jour de la version 1.0.9 à 1.0.10 d'Atelier Ryza, davantage de contenu a été localisé en chinois traditionnel et en chinois simplifié, des bugs de gameplay ont été corrigés, les futurs DLC sont désormais compatibles avec le jeu, et des bugs de roulement de personnel japonais ont été corrigés.

