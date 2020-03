Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y révèle de nouvelles images et leurs premiers détails. Inscrivez-vous!

Après la sortie (en japonais jusqu’à présent) de Yo-kai Watch 4 ++, il est maintenant temps Yo-kai Watch Jam: Académie Yo-kai Y, une nouvelle direction dans la franchise des créatures spirituelles qui présente de nouveaux protagonistes capables de devenir Yo-kai. Bien que nous savions récemment que la sortie du jeu (au Japon) était prévue pour cet été sur Nintendo Switch et PS4, LEVEL-5 a maintenant ouvert un page Web, nous connaissons donc déjà les premiers détails de son gameplay et nous pouvons également voir quelques premières images de ce que seront ses environnements et ses personnages.

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y ouvre son site officiel japonais et dévoile ses premiers détails

Profitez de la vie scolaire passionnante avec Jinpey et compagnie!

Vous avez rejoint Academy Y !, une grande école d’élite. Résolvez les mystères qui se produisent dans cette école avec vos amis idiots, tout en profitant du plaisir et de la comédie de la vie scolaire! Un nouveau genre d’excitation vous attend!

Devenez membre du YSP Club et résolvez les mystères de l’académie!

Transformez-vous en héros Yo-kai et combattez dans des batailles intenses contre l’ennemi Onryo.

D’un quartier commerçant à un désert … Le jeu se situe dans la très grande “Cité Académique”

En raison de sa grande taille, “Academy Y” est également connue sous le nom de “ville académique”. En plus du bâtiment de l’école, il y a aussi un quartier commerçant, une ferme, un désert et bien plus encore.

Les étudiants qui fréquentent l’académie sont totalement indépendants, rejoignant des clubs uniques, un conseil étudiant et de nombreuses autres activités.

Explorez librement différents domaines et créez des liens avec de nombreux autres étudiants.

Connexion avec Yo-kai Watch 4 ++

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu aura une fonctionnalité spéciale qui vous permettra de vous connecter avec Yo-kai Watch 4 ++, mais aucun autre détail n’a été révélé.

