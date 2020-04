Peux-tu le croire? Le duo improbable de Playtonic Yooka-Laylee a maintenant trois ans! Le jeu original du même nom a été publié le 11 avril 2017 après une campagne Kickstarter record. Et bien qu’il n’ait jamais vu le jour sur la Wii U de Nintendo, il est finalement apparu sur la Switch.

Pour célébrer cette étape spéciale, l’éditeur du jeu Team17 a publié le tweet suivant, demandant aux fans de partager leurs moments préférés jusqu’à présent avec ces personnages.

#YookaLaylee fête ses trois ans aujourd’hui! 🎂🎉

Quel a été votre moment préféré avec le duo de copains Yooka & Laylee jusqu’à présent?! pic.twitter.com/R0XptX9Uyd

– Team17 (@ Team17Ltd) 11 avril 2020

Dans ce court laps de temps, Yooka-Laylee a fait une apparition dans le jeu de combat Brawlout et est apparu dans la suite de défilement latéral, Yooka-Laylee et l’antre impossible. Si vous n’avez pas encore essayé le deuxième jeu, c’est le moment idéal. Il est actuellement en vente sur le Switch eShop pour seulement 20,09 $ / 16,74 £.

Plus tôt cette semaine, Playtonic a également déployé une nouvelle mise à jour pour Impossible Lair, ce qui la rend un peu plus facile. Une deuxième mise à jour suivra le 14 avril et ajoutera une bande son 8 bits.

Au nom de tout le monde ici sur Nintendo Life, joyeux anniversaire Yooka-Laylee. Partagez vos propres souvenirs préférés de ces personnages et de leurs jeux dans les commentaires ci-dessous.

