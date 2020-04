Yooka-Laylee et la mise à jour Impossible Lair

Playtonic Games est l’une des sociétés de titres indépendants qui a joué le plus ces dernières années. Et ce n’est pas pour moins, car cette société est formée d’anciens membres de Rare, parmi lesquels des personnes qui ont travaillé dans des œuvres mythiques telles que Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country. Ses deux premières œuvres formées par le déjà reconnu Yooka-Laylee, remportent un succès sur toutes les plateformes, et ce n’est pas pour moins. Son dernier jeu, Yooka-Laylee et l’impossible repaire, vient de recevoir une mise à jour qui réjouira plus d’un joueur.

Au revoir à l’impossible repaire?

Yooka-Laylee et le repaire impossible dès le premier moment nous offre un défi, et c’est que comme son titre l’indique, ce jeu a le redoutable repaire impossible. Dans ce repaire, nos protagonistes doivent faire face à toutes sortes d’ennemis et d’obstacles et doivent aller jusqu’au bout. La grande difficulté est qu’ils ne peuvent pas tomber au combat, car s’ils tombent, nous devons recommencer l’impossible repaire. Vous comprenez déjà un peu pourquoi le nom, non?

Eh bien, il semble que Playtonic Games a écouté les joueurs et va nous permettre à tous de battre Capital B dans ce repaire. Grâce à une mise à jour déjà disponible, à la fin de chaque phase, nous avons un point de contrôle ou checkpoint, qui conserve le score le plus élevé du bouclier abeille. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui aime le risque, ne vous inquiétez pas, car l’utilisation de ces points de contrôle est totalement facultative.

Musique 8 bits et filtre 64 bits

L’une des choses que Yooka-Laylee a toujours caractérisée dans ses deux jeux est l’utilisation de toniques qui changent l’aspect du jeu ou de la musique. Dans cette mise à jour, ils ont ajouté la possibilité d’écouter de la musique sur 8 bits. Pour ce faire, accédez au menu pause et activez ce mode. D’un autre côté, comme c’était le cas dans l’original Yooka-Laylee, il y avait un tonique qui a changé l’aspect du jeu en 64 bits, émuler ces plates-formes 3D Nintendo 64. De nombreux fans demandaient ce tonique pour Yooka-Laylee et l’impossible repaire et ils l’ajouteront en tant que DLC gratuit dans une prochaine mise à jour.

Comme nous le voyons, les gars de Playtonic Games n’arrêtent pas de mettre à jour leurs jeux. Cependant, sont-ils déjà derrière une prochaine aventure? Si vous voulez vivre cette aventure, du 9 au 19 avril, elle sera 50% de réduction dans l’eShop.

