Yooka-Laylee et l’impossible repaire auront une démo

Les plates-formes sont l’un des genres les plus acclamés pour tous les amateurs de jeux vidéo. Et bien que nous aimions plus ou moins ce type de jeu, nous avons tous déjà touché à certaines plateformes. En fait, Super Mario Bros. a été le premier jeu vidéo auquel beaucoup de gens ont joué, y compris cet éditeur. Quelle nostalgie, non? Au fil des ans, les plateformes se sont renouvelées et réinventées, Super Mario 64 étant le jeu qui a donné cette tournure. Bien qu’il y ait eu cette réinvention des plateformes 3D, avec cet âge d’or de Nintendo 64, les plateformes de défilement latéral ont continué et sont toujours très présentes, il suffit de voir des bijoux comme Donkey Kong Country Tropical Freeze, Ori and the Blind Forest, Celeste , ou le jeu qui nous concerne cette actualité: Yooka-Laylee et l’impossible repaire.

Jouez la démo Yooka-Laylee

Il y a quelques mois, en particulier le 8 octobre 2019, la deuxième partie du joli couple, Yooka-Laylee et l’impossible repaire, a été mise en vente, un titre qui, au lieu de revenir aux plateformes 3D, est devenu une plateforme 2D Plus fou et amusant. Le jeu développé par Playtonic Games a reçu de très bonnes critiques de la presse (ici notre analyse) et pour continuer ce bon parcours, ils n’ont pas voulu rater l’occasion et vont lancer un démo gratuite.

Bonne nouvelle! Une démo gratuite de Yooka-Laylee et de l’impossible repaire est en route!

Steam: 23 janvier

PS4 / Nintendo Switch: 30 janvier

Xbox: à déterminer

La démo, qui n’aura pas de limite d’utilisation, sera disponible sur 30 janvier comprenant différents niveaux, un défi Pagie, un tonique pour changer de forme en Yooka et le Impossible Den, dont nous espérons que vous sortirez victorieux. Si après cette démo vous voulez avoir le jeu, ne vous en faites pas progrès que vous aviez, car il sera transféré lorsque vous achetez le jeu afin que vous puissiez continuer votre jeu là où vous l’avez laissé.

