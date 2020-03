Yoshinori Kitase aimerait faire un remake un jour

L’une des sagas RPG les plus connues de l’histoire des jeux vidéo est Final Fantasy, présent sur de nombreuses plateformes au fil des années depuis que son premier titre a atteint la NES déjà plus que mythique. Des milliers de personnes ont participé à sa création, mais l’une d’elles est Yoshinori Kitase, qui a déclaré dans une récente interview que aimerait Final Fantasy V recevoir également un remake. Faites attention aux lignes suivantes pour connaître tous les détails de ces déclarations!

Si c’était pour Yoshinori Kitase, Final Fantasy V recevrait un remake pour les plateformes actuelles

L’un des premiers jeux que Yoshinori Kitase a travaillé lorsqu’il a rejoint Square Enix (à l’époque seulement Squaresoft) était Final Fantasy V et, comme il l’a dit dans une récente interview avec le portail Gamereactor, il aimerait voir ce titre reçu Un remake sur les plateformes actuelles:

Ok, donc tout d’abord, vous devez me promettre que vous n’écrirez pas un article disant que Square Enix va faire un remake de Final Fantasy, c’est … quelque chose de purement personnel, alors comprenez-le. Dans cet esprit, le premier Final Fantasy sur lequel j’ai travaillé était Final Fantasy V, qui n’a pas encore de nouvelle version plus réaliste, il serait donc plus qu’intéressant de faire un remake FF5 un jour.

Comme nous le voyons, c’est quelque chose de purement personnel, mais il y a sûrement de nombreux joueurs qui aimeraient également voir une nouvelle version de Final Fantasy V, car ce jeu est sorti pour SNES en 1992 (bien qu’il n’arriverait pas pour la première fois en Occident grâce à sa version de Game Boy Advance en 2006) et a une très grande légion de fans.

