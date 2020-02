Yoshi’s Island Glitch provoque une pause de 25 minutes

Total RecallTotal RecallTotal Recall est un retour en arrière sur l’histoire des jeux vidéo à travers leurs personnages, franchises, développeurs et tendances.

Il n’y a rien de plus drôle pour moi que d’énormes bugs découverts dans de très vieux jeux, et nous arrivons donc aujourd’hui à cette mésaventure de l’île de Yoshi partagée par le merveilleux souper Mario Broth, qui, une fois déclenché, arrêtera simplement votre jeu pendant, oh, 25 minutes.

Le bug a été documenté pour la première fois en ligne (je suis sûr que quelqu’un l’a rencontré dans la journée) par un speedrunner, jyochem94. Car qui ferait mieux de rencontrer un retard de 25 minutes que quelqu’un qui essaie de raser des millisecondes de sa course.

Il est centré sur la bataille navale de l’usine Piranha et n’a de chance de se déclencher que si Yoshi est sous l’eau à son approche. Normalement, vous montez, Kamek arrive, faites de la magie, puis vous combattez une plante géante.

Mais ce bug déclenchera de manière exaspérante la musique mais pas l’assistant. Et bien que tout semble verrouillé, si vous attendez 25 minutes, vous finirez par commencer.

Je ne peux pas imaginer beaucoup d’enfants assis à travers ça dans les années 90. Là encore, imaginez le gamin qui s’y est assis, s’attendant au pire, seulement pour voir son jeu reprendre vie par magie. Ça aurait été une bonne journée.

.