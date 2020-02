YouTube ne fonctionnera plus depuis le navigateur Wii U

Il est toujours triste de dire au revoir à une console après la fin de son cycle, mais c’est d’autant plus le cas ces derniers temps car son rôle de matériel multimédia avec la prise en charge de différentes applications et services rallonge l’adieu. Peut-être, l’un des cas les plus tristes est celui de la Wii U et bien qu’il soit un fait que la console est toujours en vigueur en raison du peu de support qu’elle a encore, elle s’épuise peu à peu et il semble que le prochain tour soit pour l’utilisation de YouTube depuis le navigateur.

Selon un rapport de GoNintendo, YouTube cessera bientôt de fonctionner dans le navigateur Wii U bien qu’il n’y ait toujours pas de date définie pour que cela se produise. Selon l’annonce faite par un utilisateur du site, sur YouTube à partir de la console Nintendo, le système informe l’utilisateur que le support prendra bientôt fin, bien qu’il soit toujours possible de regarder toutes sortes de vidéos.

En ce sens, il convient de tenir compte du fait que la situation difficile que la console a traversée au cours de sa vie sur le marché a entraîné la fin du support des applications et des services plus rapidement que d’autres plateformes, telles que la Wii, qui a dit au revoir à YouTube jusqu’en juin 2017, avec Wii U abandonné et Switch sur le marché.

Malgré cela, il convient également de reconnaître que la Wii U prend toujours en charge le contenu numérique proposé dans la console virtuelle et qu’il existe encore une version indépendante occasionnelle sur cette console.

