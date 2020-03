YouTube réduira la qualité de lecture par défaut de vos vidéos

Semblable à ce qui se passe avec Netflix, YouTube réduira la qualité par défaut des vidéos pour éviter une saturation excessive. Cette décision a été prise, car en cette période de quarantaine, de plus en plus de personnes utilisent ces plateformes. Celui-ci avait déjà été mis en œuvre en Europe et s’appliquera enfin au reste du monde.

Bien que cette décision affecte la qualité par défaut, Les résolutions 1080p et 4K peuvent toujours être sélectionnées manuellement. Voici la déclaration que Google a partagée avec Polygon concernant cette situation:

«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier pour faire notre part afin de minimiser la pression sur le système dans cette situation sans précédent.

Les entreprises qui ont mis en œuvre des pratiques similaires ne se résument pas à YouTube et Netflix, Sony a récemment sous la qualité des téléchargements PlayStation 4 en Europe. De même, Xbox a signalé une forte demande de jeux vidéo en raison du coronavirus.

Via: Polygone

