YouTube réduit la qualité des vidéos pour faciliter l’utilisation de la bande passante

Mardi 24 mars 2020

À partir d’aujourd’hui, YouTube limite la qualité des vidéos afin de réduire l’utilisation de la bande passante.

Selon un rapport de Bloomberg, YouTube réduira la qualité par défaut des vidéos à la définition standard pour les 30 prochains jours.

Le streaming 720p et supérieur sera toujours disponible, mais vous devrez sélectionner l’option lorsque vous cliquez sur l’icône d’engrenage.

À l’heure actuelle, la qualité des vidéos en streaming est déjà basée sur la force de votre connexion Internet. Dans des circonstances normales, votre valeur par défaut peut être inférieure à 720p lorsque vous allez regarder une vidéo. Notre valeur par défaut est parfois de 144p selon le type d’ambiance d’AT & T, mais par une bonne journée, la lecture automatique des vidéos à 420p.

Google modifie la qualité par défaut en Europe à la demande des régulateurs pour réduire l’utilisation de la bande passante. Le service de streaming vidéo Netflix a précédemment réduit la bande passante en Europe pour les 30 prochains jours à la demande des régulateurs.

Dans un communiqué, Google a déclaré que l’utilisation de YouTube a augmenté pendant la journée en raison des fermetures d’écoles liées au coronavirus et du nombre croissant de personnes travaillant à domicile.

Sony a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, les vitesses de téléchargement à partir du PlayStation Network pourraient être plus lentes en Europe afin de «préserver l’accès pour l’ensemble de la communauté Internet». Pendant ce temps, Microsoft surveille les performances et l’utilisation de ses services Xbox dans le monde entier pour s’assurer qu’il s’adapte à la nouvelle croissance et à la demande.

