YouTube TV se lance sur PS4 alors que la PlayStation Vue s’arrête

Bien que le service de streaming télévisé en direct de Sony, PlayStation Vue, s’arrête à la fin du mois, les propriétaires de PS4 qui cherchent à diffuser la télévision ne seront pas complètement à court d’options.

YouTube TV a été présenté sur PS4 aujourd’hui aux États-Unis – vous pouvez le télécharger dès maintenant sur le PlayStation Store (via The Verge). Pour ceux qui ne sont pas familiers, YouTube TV propose du contenu en direct des principaux réseaux de télévision tels que ABC, Fox, NBC, ESPN et CBS (dont la société mère ViacomCBS possède GameSpot). Au total, plus de 70 réseaux sont disponibles sur le service. YouTube TV prend en charge le DVR et permet jusqu’à six comptes par domicile.

YouTube TV coûte 50 USD / mois et vous pouvez annuler à tout moment. Le service est uniquement disponible aux États-Unis.

PlayStation Vue fermera officiellement ses portes le 30 janvier. Annonçant la fermeture du service l’année dernière, Sony a déclaré: “Malheureusement, le secteur très concurrentiel de la télévision payante, avec des contenus et des offres de réseau coûteux, a été plus lent à changer que prévu. cela, nous avons décidé de rester concentrés sur notre cœur de métier de jeu. “

La PS4 manque toujours d’autres services de diffusion en direct en direct comme Sling TV et l’offre de télévision en direct de Hulu. Ces services, et d’autres, sont disponibles sur Xbox One depuis des années.