YouTuber interdit de tous les jeux EA et services en ligne après des délires et des menaces

Kurt ‘Kurt0411’ Fenech, un FIFA Pro qui est probablement plus notoire / célèbre pour sa présence sur YouTube, a été frappé par l’une des punitions en ligne les plus sévères que j’aie jamais vues, après avoir été interdit par EA de jouer à l’un des jeux de la société en ligne ou même accéder à l’un de leurs services en ligne.

L’interdiction intervient après que la querelle de longue date de Fenech avec EA – que nous avons couverte précédemment – ait atteint un point de rupture, EA ayant publié la déclaration suivante plus tôt dans la journée:

Si vous ne pouvez pas lire cela sur votre téléphone, voici la partie clé:

En novembre 2019, après une série de violations du Code de conduite dans le cadre de la EA SPORTS FIFA Global Series dans laquelle il a menacé des employés et d’autres joueurs, Kurt0411 a été interdit de participer ou de participer à des événements EA SPORTS FIFA 20 Global Series ou à de futures compétitions. Depuis ce temps, Kurt a continué à publier des messages et des vidéos abusifs et menaçants sur les employés d’EA et les joueurs compétitifs sur les réseaux sociaux et il a encouragé les autres à faire de même. Ses messages ont franchi une ligne de décence en attaques très personnelles et enfreignent nos Conditions d’utilisation. Nous ne tolérerons aucun comportement menaçant. En conséquence, le compte EA de Kurt0411 sera interdit de jouer à nos jeux et d’accéder à nos services en raison de ces violations graves et répétées..

Nous créons des jeux et des communautés pour que les joueurs s’amusent. Créer une expérience sûre et agréable pour tout le monde sans crainte de harcèlement ou d’abus en est un élément essentiel. Nos conditions d’utilisation incluent un code de conduite que nous demandons aux joueurs de respecter pour assurer la sécurité et la santé de nos communautés. Nous nous efforçons en permanence de créer des communautés où chacun se sent en sécurité et respecté, y compris des outils de rapport de toxicité dans le jeu ainsi que de nouveaux outils de modération. Et, nous continuerons à ajouter plus de fonctionnalités.

Bien que l’interdiction semble incroyablement sévère, et il y a un argument qui établit un précédent lourd, la conduite de Fenech a été extrême, et ses monologues contre la FIFA sont passés d’une simple plainte pour le jeu à des tirades et des menaces profondément perturbées contre les développeurs du jeu.

Voici, par exemple, une vidéo de l’année dernière, où une diatribe chargée d’explosifs culmine en crachant sur un foulard EA Sports.

Peu de temps après son interdiction, un certain nombre d’employés d’EA Sports ont vu leurs comptes Twitter piratés, tandis que Fenech disait aux téléspectateurs de sa chaîne YouTube des choses extrêmement normales comme «En réalité, chacun de ces employés qui a travaillé sur les deux derniers jeux devrait être au chômage en ce moment “et” Il est grand temps que vous commenciez à vous soucier de nous. Nous méritons la justice. Nous méritons un putain de match de football. »

Et la semaine dernière, Fenech est allé jusqu’à … collaborer sur cette piste de diss profondément digne de mention destinée à EA. Au cours d’un jeu vidéo de football.

Pour être l’une des séries de jeux les plus importantes et les plus populaires de la planète, la FIFA a certainement des problèmes en ce qui concerne ses pros et ses personnalités. Ici, par exemple, est l’un des meilleurs joueurs du monde à chier dans FIFA 20 … lors d’un tournoi d’esports pour FIFA 20.

