Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution j’arrive à Nintendo Switch en août dernier et nous pouvons y combattre dans l’un des duels de cartes les plus excitants que l’on puisse trouver dans cette console hybride. Cependant, comme pour la grande majorité des titres de la génération actuelle, la sortie ne signifie pas la fin du développement, et donc le 24 mars vient sa grande mise à jour avec lequel les heures de jeu qu’il nous offre sont encore élargies. Il est temps d’invoquer et de terminer notre tour!

La nouvelle grosse mise à jour pour Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ajoute une énorme quantité de nouveau contenu

Le nouveau actualisation pour Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution Il sera disponible sur Nintendo Switch tout au long du 24 mars 2020, et cela coïncidera avec l’édition de la console hybride avec le contenu supplémentaire inclus dans les nouvelles versions de Playstation 4, Xbox One et Steam. Cette nouvelle mise à jour comprend nouveau lettres comme “Crystron Halqifibrax”, “Firewall Dragon Darkfluid” ou “I: P Masquerena”, soit ainsi déjà plus de 10 000 cartes disponibles que nous pouvons obtenir dans le titre. Bien sûr, ils ne seront pas le seul ajout, car certains Yu-Gi-Oh! VRAINSQu’ils soient IA, Revolver ou Soulburner, ils viendront nous défier en duel.

Voir aussi

De cette façon, nous sommes plus que clairs que dans Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, nous pouvons combattre certains des duels de cartes les plus excitants de tous les jeux vidéo actuellement disponibles sur le marché, et ces confrontations seront désormais beaucoup plus complètes grâce à tout le nouveau contenu ajouté par cette excellente mise à jour cela ne laisse pas un seul joueur indifférent qui a décidé d’obtenir une copie du titre sur l’une des plateformes sur lesquelles il est disponible.

Source

Connexes