Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution reçoit une nouvelle mise à jour sur Switch en 2020

Publié le 21 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

dans News

Konami n'a pas fini avec Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution sur Switch. Annoncée aujourd'hui à Jump Festa 2020, de nombreuses nouvelles cartes seront ajoutées, dont «Crystron Halqifibrax», «Firewall Dragon Darkfluid» et «I: P Masquerena». Le nombre total de cartes dépassera 10 000 après la mise à jour.

Les nouvelles cartes ne seront pas le seul aspect de la mise à jour. Ai, Revolver, Soulburner et autres de Yu-Gi-Oh! VRAINS apparaîtra également en duel.

