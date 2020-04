Yumeutsutsu Re: Master et Yumeutsutsu Re: After arriveront sur Switch le 23/04

Le 23 avril nous recevrons une série de romans visuels. Développé par Kogado Studio, studio responsable du Nurse Love Syndrome et Nurse Love Addiction, et distribué par Degica Games, nous pouvons mettre la main sur Yumeutsutsu Re: Master et Yumeutsutsu Re: After dans l’eShop Nintendo Switch. Jetez un œil à la bande-annonce du premier des romans visuels et nous commencerons à vous en dire plus sur les deux titres:

L’amour dans les bureaux

D’un côté, Yumeutsutsu Re: Master est un roman visuel sur le thème des yuri qui suit Ai Otori, qui vient de rejoindre le studio de jeux vidéo Eureka Software, situé dans la petite ville de Koenji, pour avoir la chance de retrouver sa sœur Kokoro (nom très subtil), avec qui elle n’a plus parlé depuis longtemps en raison de la séparation entre leurs parents. Une fois là-bas, petit à petit, il découvrira les tenants et aboutissants de son travail ainsi que ses nouveaux collègues, pour qu’il en tombe amoureux, avec un total de cinq finales. Yumeutsutsu Re: Master coûtera 64,99 €, il pèsera 5 Go, il ne viendra qu’avec des textes en anglais et il sera compatible avec l’écran tactile de la console en modes portable et de bureau.

D’un autre côté, Yumeutsutsu Re: After est né en réponse aux demandes des fans, avec cinq histoires qui poursuivent les fins du précédent roman visuel.. Nous n’entrerons pas dans les spoilers, mais si vous êtes intéressé à jouer d’abord à Yumeutsutsu Re: Master, n’entrez pas dans la page Yumeutsutsu Re: After dans l’eShop avant d’avoir terminé ses cinq fins. Cette suite coûtera 49,99 €, pèsera 1,9 Go, ne sera livrée qu’avec des textes en anglais et sera compatible avec l’écran tactile de la console en modes ordinateur portable et de bureau.

Que pensez-vous de l’arrivée de ces romans visuels sur Nintendo Switch en Occident? Comme toujours, n’hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

