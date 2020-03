Yumi Yang est le nouveau patron de Sony Santa Monica

Comme nous vous l’avons dit aujourd’hui, l’ancien chef de Sony Santa Monica, Shannon Studstill, a été engagé par Google pour diriger une nouvelle étude de développement pour Stadia. Bien que ce soit une excellente décision pour la société et Studstill, la question de savoir qui dirigerait maintenant l’équipe de Santa Monica a été soulevée. Grâce à une déclaration de Sony, nous connaissons enfin la réponse.

Selon une déclaration de Sony pour IGN, Yumi Yang assumera désormais le rôle de Studstill et dirigera Santa Monica. Yang travaille chez PlayStation depuis 19 ans et a précédemment été directeur du développement produit et chef de projet technique personnel. Il a également joué un rôle important dans le développement du projet le plus récent de l’étude, God of War.

Voici le message complet de Sony qui parle à la fois du départ de Studstill et de la promotion de Yang:

«Nous adressons nos plus sincères félicitations à Shannon Studstill pour son nouveau rôle. Sous sa direction, l’étude qu’il a aidé à trouver il y a plus de vingt ans a été magistralement réinventée et sa plus grande franchise avec le jeu de l’année 2018, God of War. Dans son rôle de vice-présidente du développement de produits, Shannon a aidé de petites équipes indépendantes à entrer dans le studio, ce qui a conduit à des travaux innovants tels que Journey et The Unfinished Swan. Chaque PlayStation est meilleure et reconnaissante pour ses nombreuses années de service exemplaire et sa vision créative audacieuse.

Yumi Yang, un vétéran de la PlayStation de 19 ans avec une vaste expérience dans le développement de produits et une grande participation à bon nombre des plus grands jeux de Santa Monica Studio, assume la tête du studio. Ses compétences en gestion de projet et sa supervision méticuleuse de God of War 2018 ont aidé le titre à réaliser pleinement son potentiel d’innovation. Après près de deux décennies et d’innombrables contributions substantielles au riche héritage de Santa Monica Studio, Yumi a le respect et la confiance incontestables de ses pairs. Grâce à sa vaste expérience et à sa profonde compréhension de l’ADN créatif distinctif du studio, il est parfaitement placé pour emmener le studio Santa Monica vers un avenir audacieux et passionnant. »

Bien qu’il s’agisse d’un grand mouvement pour les deux développeurs, ce changement intervient à un moment de transition pour Sony, car la PlayStation 5 est à l’horizon. Malgré la promotion de Yumi Yang à Santa Monica, cela n’affectera probablement aucun des projets en cours de développement, Je pourrais changer la direction de futurs jeux, comme la suite inévitable de God of War.

Nous ne pouvons qu’attendre et voir comment ils réagissent, Sony et Google à ces changements.

Via: IGN

.