Yusef Salaam des Cinq Exonérés se prononce contre les injustices du complexe industriel COVID-19 et des prisons

«Il va y avoir une crise sanitaire plus grave en ce qui concerne le complexe industriel pénitentiaire et la population carcérale. Tout ce que nous verrons dans le monde va être multiplié par dix, il sera amplifié dans le complexe industriel de la prison. » —Yusef Salaam, Ph.D.

Rien que dans l’État de New York, plus de 90 000 personnes sont derrière les barreaux.

Plus de 90 000 êtres humains: parents, oncles, tantes, sœurs, fils, amis cousins ​​et grands-parents confinés dans les prisons locales, les prisons d’État et les prisons fédérales, entre autres établissements. Mais en temps de crise, comment prendre soin de cette population oubliée? Meilleure question: prenons-nous réellement soin de notre population incarcérée?

Les établissements correctionnels ont déjà été durement touchés par la pandémie de COVID-19. Le New York Times rapporte que dans les prisons de New York, «167 détenus, 114 membres du personnel correctionnel et 23 agents de santé» ont été testés positifs pour COVID-19. Compte tenu de la nature de cette maladie infectieuse, nous pouvons nous attendre à ce que leur nombre augmente. Rapidement. Après tout, les détenus vivent dans des quartiers très proches, les cellules sont souvent non nettoyées et les personnes incarcérées reçoivent souvent des quantités limitées de savon – ne commençons pas à parler de gants en latex ou de masques faciaux. Alors qu’environ 650 personnes ont été libérées à New York et que des États comme le New Jersey et la Californie (entre autres) s’efforcent de réduire leur population en prison, il reste encore du travail à faire.

Yusef Salaam, Ph.D., est un activiste, un orateur public et l’un des 5 exonérés. Après avoir passé près de 7 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis, Salaam ne connaît que trop bien les conditions de vie insalubres dans les prisons et les prisons .

«Quand il y a des gens dans les prisons qui doivent coucher avec quelqu’un, si une personne tombe malade, tout le quartier, toute cette unité tombera malade. Voilà à quel point c’est sérieux », explique Salaam.

Alors que les détenus semblent être oubliés au milieu de cette pandémie, il est troublant que le travail pénitentiaire soit utilisé au profit de la population en général. En mars, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que New York avait commencé à produire sa propre gamme de désinfectant pour les mains, connue sous le nom de «NYS Clean». Le produit doit être distribué gratuitement, mais selon USA Today, les personnes incarcérées produisent le désinfectant pour les mains et sont payées aussi peu que 16 cents de l’heure (avec un salaire maximum de 65 cents de l’heure).

Salaam dit que le travail en prison est sans équivoque un renflouement.

“J’essaie de comprendre ce qu’est un détenu qui renfloue un pays parce que nous n’avons pas les ressources, nous n’avons pas de désinfectant pour les mains.” Salaam, qui travaillait autrefois dans un atelier de couture de prison, poursuit: «En tant que société, il serait très logique pour eux de dire:« Vous savez quoi, permettez-moi de réduire une partie du temps que vous faites parce que vous participez à ce sauvetage. “

Vice rapporte que les personnes incarcérées ne fabriquent pas réellement de désinfectant pour les mains; ils réorganisent plutôt et étiquettent le désinfectant pour les mains existant – il y a aussi des discussions sur l’augmentation des salaires, mais rien n’a été confirmé. De même, The Intercept rapporte que les détenus (en particulier ceux condamnés) se voient offrir 6 $ de l’heure pour creuser des fosses communes à Hart Island. Apparemment, le cimetière public détenu et exploité par la ville de New York est depuis longtemps entretenu par des travailleurs pénitentiaires.

Mais les personnes incarcérées – dont certaines creusent des fosses communes pour d’autres – vivront-elles la pandémie? Où existe-t-il un semblant d’humanité?

“Je pense que les détenus ont très peur de l’impact de COVID-19 dans le complexe industriel de la prison parce qu’ils savent qu’ils font partie de la population oubliée”, a déclaré Salaam, en conclusion.

Regardez notre interview avec Yusef Salaam dans la vidéo ci-dessus.

