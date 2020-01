Zampella de Respawn dirige maintenant le studio DICE LA d’EA

Le co-fondateur et chef du fabricant de Titanfall Respawn Vince Zampella va maintenant s’occuper du studio DICE LA d’Electronic Arts.

Comme l’a rapporté le LA Times, le vétérinaire en charge du développement dirigera le studio d’EA à Los Angeles, qui sera géré séparément du siège de DICE à Stockholm et de Respawn de Zampella. L’entreprise va également probablement changer de nom à un moment donné.

“Nous allons probablement renommer”, a déclaré Zampella.

«Nous voulons lui donner une nouvelle image. Nous voulons que les gens disent: «C’est une destination où vous pouvez aller et créer de nouveaux contenus.» Je pense qu’ils ont en quelque sorte obtenu la marque qu’ils sont le studio de support pour DICE Stockholm. Je pense que le rebranding est important pour montrer aux gens: «Hé! Venez travailler ici. Nous allons faire des choses incroyables. »»

Laura Miele, responsable en chef des studios d’EA, a ajouté: «Je pense que sous la direction de Vince, on s’attend à ce qu’ils travaillent sur eux-mêmes et créent un jeu par eux-mêmes. Et je crois sincèrement qu’il va aider à les guider de manière créative. Il va les aider à renforcer et à développer leur talent et leur équipe. Je pense que nous allons avoir un studio vraiment solide hors de notre site de Los Angeles. Ils peuvent passer d’une équipe d’assistance à un studio entièrement autonome pour créer une nouvelle offre de jeu. »

Il est également probable que Respawn ait des jeux inopinés en préparation. Zampella répertorie les projets que le studio développe actuellement, ajoutant qu ‘”il pourrait y en avoir plus”.

Respawn a été fondée par des vétérinaires du studio Call of Duty Infinity Ward en 2010 après leur éviction plutôt dramatique du développeur par l’éditeur Activision.

Les débuts du studio étaient exclusifs à Xbox Titanfall en 2014, publiés par EA, avant une suite lancée sur plusieurs plateformes deux ans plus tard. En 2017, EA a acheté Respawn. Début 2019, le développeur-surprise a lancé Apex Legends, le titre Battle Royale gratuit inspiré de Titanfall – un jeu qui a attiré 70 millions d’utilisateurs, dont 50 millions ont joué au jeu le premier mois – avant la sortie de Jedi : Ordre déchu à la fin de l’année.

EA a déclaré que ce titre de Star Wars avait réussi avec des statistiques vagues et finalement dénuées de sens.