Zarude arrive, le nouveau Pokémon Pokémon de Sword and Shield

Il y a exactement 24 ans aujourd’hui, un 27 février 1996 Un jeu vidéo qui allait révolutionner le monde dans tous les sens est venu à notre tout nouveau Game Boy. En effet, les Pokémon Rouge et Vert ont atterri au Japon avec beaucoup de succès. Comme vous le savez tous, il arrivera plus tard dans l’ouest en changeant ce Venusaur pour Blastoise et son Pokémon bleu. Depuis ce lancement, chaque année, le 27 février, le Pokémon Day.

Zarude arrive, le Pokémon Simian

A cette occasion, pour célébrer la Journée Pokémon, Game Freak a voulu donner deux nouvelles. L’un est la liste des 10 Pokémon les plus aimés pour les utilisateurs de Google, gagnant gagnant Greninja, et devenir comme Pokémon de l’année. Il y a quelques semaines, le magazine japonais Famitsu a dévoilé la silhouette d’un prochain Pokémon singulier, et cette créature a été la deuxième publicité Game Freak de la journée. Son nom est Zarude et c’est un type de Pokémon Sinistre / Plantedont la compétence est «Blade Defense». Ci-dessous, nous vous montrons la bande-annonce avec laquelle ils ont dévoilé Zarude.

On ne sait pas encore comment mettre la main sur Zarude, bien que ce soit probablement pour un événement spécial. Nous ne savons toujours pas plus de détails à ce sujet, mais nous avons hâte de savoir comment l’obtenir, car nous avons hâte de l’avoir dans nos Pokémon Épée et Bouclier Pokémon.

Voir aussi

Source

Connexes